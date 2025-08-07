Более 900 млн кредита получит Тамбовская область на модернизацию ЖКХ

Тамбовской области одобрили инфраструктурный кредит на модернизацию ЖКХ в размере 917,45 млн руб. Средства будут направлены на строительство очистных сооружений, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было принято на заседании штаба при участии вице-премьера России Марата Хуснуллина. Очистные сооружения построят в рамках комплексного развития еще не застроенной территории в районе улицы Советской микрорайона Телецентр в Тамбове в 2026-2028 годах. Ожидается, что создание комплекса ливневых очистных сооружений поможет предотвратить подтопление территорий, а современные технологии очистки сточных вод будут восстанавливать их качество до нормативных требований.

В июле аудиторы Счетной палаты РФ проверили эффективность работы регионов по программе инфраструктурных бюджетных кредитов и обнаружили нарушения в Тамбовской области. Ведомство считает, что в 2022–2024 годах в регионе несвоевременно заключались соглашения с муниципалитетами, неправильно распределялись работы между подрядчиками и субподрядчиками, необоснованно увеличивались цены контрактов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова