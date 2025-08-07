Задержаны семь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область

Сегодня в 5:12 из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае на перегоне между станциями Величковка и Ангелинская вышла из строя контактная сеть. Авария привела к задержке семи пассажирских поездов, маршрут которых проходит через Воронежскую область. Это следует из сообщения пресс-службы РЖД.

В связи с восстановительными работами задерживаются рейсы №289 Екатеринбург — Анапа, №11 Москва — Анапа, №121 Санкт-Петербург — Новороссийск, №473 Смоленск — Симферополь, №97 Москва — Симферополь, №507 Ижевск — Новороссийск и №255 Сосногорск — Анапа.

Движение составов временно осуществляется с помощью тепловозной тяги. Максимальное время отставания от графика — до трех часов.

UPD: в РЖД сообщили, что специалисты восстановили контактную сеть — движение поездов осуществляется в штатном режиме, задерживающиеся составы в введены в график.

Кабира Гасанова