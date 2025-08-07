Расторгнут контракт на благоустройство набережной в липецком Ельце за 188 млн

Власти Ельца Липецкой области расторгли контракт на благоустройство набережной правого берега реки Быстрая Сосна с задонским ООО «Аквасервис» (подконтрольно МУП «Задонский водоканал») по соглашению сторон. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Работы должны были быть выполнены до 8 октября 2025 года. До расторжения контракта 1 августа подрядчик успел исполнить обязательства на 11,7 млн руб., ему выплатили полную сумму.

По данным портала госзакупок, ООО «Аквасервис» было единственным участником электронного аукциона и не стало снижать начальную цену в 187,7 млн руб. МКУ «Управление капитального строительства» Ельца и компания заключили контракт 24 марта 2025 года. Подрядчик должен был организовать места для пляжного отдыха, построить скейт-парк и спорткластер с площадками для игры в волейбол, теннис, городки.

В середине июня глава города Вячеслав Жабин сообщил о возможном расторжении контракта из-за неисполнения «Аквасервисом» своих обязательств.

