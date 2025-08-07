Тамбовский завод присадок вложит 200 млн рублей в модернизацию

В ближайшие пять лет тамбовский производитель присадок для моторных масел ООО «Кват» рассчитывает провести полную модернизацию оборудования на сумму свыше 200 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

О планах предприятия стало известно во время визита врио министра экологии и природных ресурсов Дмитрия Сомова. Он был связан с обращениями местных жителей из-за неприятных запахов в районе производства.

Представители «Квата» пояснили, что всех цехах установлена система остановки производства, срабатывающая в случае обнаружения в воздухе загрязняющих веществ. Для получения необходимой экологической документации проведено более 500 отборов проб и анализов по различным направлениям. На предприятии имеется более 50 источников загрязняющих веществ, включая транспортные средства, запирающую арматуру и иные технологические установки, которые имеют соответствующие реестры.

По данным Rusprofile, ООО «Фирма "Кват"» зарегистрировано в Тамбове в 2003 году. Основной вид деятельности — производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Директор Игорь Костюк. 51% компании принадлежит Эдуарду Гаю, еще 49% — Елене Меджибовской. Выручка в 2021 году составила 208,8 млн руб., чистая прибыль — 190 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

Ульяна Ларионова