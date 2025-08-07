«Инвестпромэлит» отстоял контракт на строительство культцентра под Белгородом

Управление капитального строительства (УКС) Белгородской области не смогло в одностороннем порядке разорвать контракт со строительной компанией ООО «СК "Инвестпромэлит"», осуществлявшей строительство культурнопросветительского центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в поселке Волоконовка за 101,6 млн руб. Аппеляционный суд вслед за арбитражным судом Белгородской области встал на сторону подрядчика, следует из материалов дела.

Причиной разрыва контракта стал срыв сроков строительства. В 2022 году УКС перевел подрядчику аванс в 25,3 млн руб. Однако к окончанию первого этапа строительства «Инвестпромэлит» выполнил работы только на 7,9 млн руб., после чего контракт был разорван. Просрочку в работе «Инвестпромэлит» объяснил ненадлежащим качеством проектной документации, предоставленной УКС. По версии подрядчика, в документах содержались неточные сведения в части геологических исследований грунта. «Инвестпромэлит» известил об этом УКС, но не получил обновленную проектно-сметную документацию.

После разрыва контракта компания обратилась в арбитражный суд Белгородской области для признания решения недействительным. Иск был удовлетворен, однако управление не согласилось с решением суда и обратилось в вышестоящую инстанцию. В апелляционной жалобе заявитель выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ не по своей вине. Однако и апелляционный суд принял аналогичное решение.

По данным Rusprofile, ООО «СК "Инвестпромэлит"» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец — директор Александр Вивтюк. Выручка в 2024 году составила 324,5 млн руб., чистая прибыль — 714 тыс. руб.

В 2024 году «Инвестпромэлит» получил подряд на капитальный ремонт школы №29 в облцентре.

