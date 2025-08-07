Шести предприятиям в Черноземье запретили сбыть 870 т опасной продукции

За семь месяцев 2025 года Россельхознадзор выявил нарушения в работе четырех курских предприятий и двух орловских. В результате проверок они лишились 383 производственных сертификатов на сбыт более 870 т животноводческой продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о курских ООО «Амстердам» (собственник — Артур Кравцов), ООО «Курское молоко» (через ряд юрлиц контролируется Романом, Александром и Еленой Колесниченко), ООО «Сырная долина» (владелец — Белла Багаева) и ООО «Молочные берега» (собственник — Анатолий Маслов), а также орловских ООО «Эко море» (филиал московского ООО «Эко море» Алексея Волхова) и АО «Агрофирма Мценская» (по собственным данным, контролируется властями региона).

«Амстердаму» ведомство аннулировало восемь производственных сертификатов на сливочное масло и сыры общим весом 38,3 т. Специалисты Россельхознадзора выявили 11 нарушений, связанных с поставками некачественной продукции в социально значимые учреждения и торговые сети восьми регионов страны. Уточняется, что в пробах сливочного масла «Амстердама», отобранных на предприятии общепита в Ярославле и в торговой сети «Светофор» в Курской, Орловской и Белгородской областях, содержались растительные масла и жиры, а также консерванты — сорбиновая и стеариновая кислоты. Те же растительные компоненты обнаружили в составе полутвердых сыров «Российский» и «Голландский», пробы которых взяли в школе-интернате Саратова и в центре содействия семейному воспитанию Челябинска.

По результатам проверки было установлено, при производстве продукции ООО «Амстердам» использовало сырье без прослеживаемости, в том числе то, на которое сертификаты были аннулированы ранее. В итоге управление Россельхознадзора признало недействительными две декларации о соответствии продукции предприятия. В отношении юрлица составили протокол о нарушении изготовителем требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, до 600 тыс. штрафа для юрлиц). Компания получила предписание об их устранении.

В конце июня Россельхознадзор нашел следы лекарств в свинине воронежского мясокомбината.

Кабира Гасанова