Липецкая «Аврора» добилась признания незаконным изъятия земли для добычи песка

Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу липецкого АО «АПО "Аврора"» на решение 19-го арбитражного апелляционного суда по спору компании с областным министерством имущественных и земельных отношений. Тем самым было оставлено в силе решение арбитражного суда региона о признании незаконным изъятия у «Авроры» сельхозземель для добычи песка. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году липецкому ООО «Автостройальянс» Ольги Бердниковой была выдана лицензия на пользование недрами для разведки и добычи строительных песков на Северо-Восточном участке Стебаевского месторождения в Липецком округе. В июле 2023 года на тот момент управление имущественных отношений по ходатайству компании изъяло у «Авроры» 52,4 га из 139,3 га в том же муниципалитете для государственных нужд. «Автостройальянс» планировал добывать там недра.

Арбитражный суд Липецкой области принял сторону сельхозкомпании, посчитав, что принудительное изъятие участка не может производиться в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества. 19-й арбитражный апелляционный суд, рассматривая жалобы властей, отметил, что министерством экономического развития совместно с региональным правительством представлена совокупность доказательств, подтверждающая государственную нужду в изъятии. Однако кассационный суд посчитал выводы второй инстанции ошибочными и постановил, что сам по себе факт планируемого использования земельного участка в целях добычи природных ресурсов не может являться основанием для изъятия земли у собственников и землепользователей.

По данным Rusprofile, АО «АПО «Аврора» зарегистрировано в Липецке в 1998 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 3,8 млн руб. Гендиректор — Александр Уваркин, учредители не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 11,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

