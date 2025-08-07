Липецкий «Рождественский карьер» пытается оспорить 18 решений налоговой

Липецкое АО «Рождественский карьер» подало в арбитражный суд региона четвертый с начала года иск в отношении регионального УФНС. Компания пытается отменить как минимум 18 решений ведомства о привлечении к ответственности за налоговые нарушения, принятых в конце 2024-го и начале 2025 года. Это следует из материалов дел.

Последний иск был подан 4 августа, заявление пока не принято к производству. Следующее заседание по первому иску, от конца марта, назначено на 9 сентября. В материалах дела указывается, что только по одному из 18 решений УФНС «Рождественский карьер» должно выплатить более 18,4 млн руб. Обществом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налоговой службы, которое суд решил удовлетворить. Заседание по другому делу пройдет 7 октября. Еще одно заявление было возвращено в связи с тем, что истец не оплатил госпошлину.

По данным Rusprofile, АО «Рождественский карьер» зарегистрировано в 2002 году в Липецкой области. Уставный капитал — 6,9 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Ковальчук. Единственным владельцем компании через ООО «Индустрия» является Ольга Приходько. В 2024 году выручка общества составила 700 млн руб., чистая прибыль — 158 млн руб. По данным Липецкой областной универсальной научной библиотеки, «Рождественский карьер» входит в состав холдинговой компании «Техизвестняк». Общая площадь карьера превышает 80 га. Компания производит строительный щебень, технологический известняк для сахарной промышленности, флюсовый известняк для металлургической промышленности, а также минеральную подкормку для птиц.

В конце июля тамбовский сахзавод «Кристалл» не смог отменить доначисление 675 млн руб. налогов.

Ульяна Ларионова