Воронежская ГК «Агроэко» увеличила налоговые отчисления до 4,2 млрд в 2024 году

По итогам 2024 года воронежская группа компаний «Агроэко» увеличила налоговые отчисления в бюджеты всех уровней с 3,7 млрд до 4,2 млрд руб. Представители ГК рассказали «Ъ-Черноземье», что к 2028 году рассчитывают нарастить показатель до 5,6 млрд руб.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фасад мясоперерабатывающего предприятия ГК «Агроэко» в Павловском районе Воронежской области

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В «Агроэко» подчеркнули, что рост налоговых отчислений связан с динамикой развития и реализацией крупных проектов в Воронежской и Тульской областях. Среди значимых там отметили строительство молочно-товарного комплекса в Верхнемамонском районе и комбикормового завода в Новохоперском районе. Объем инвестиций в эти предприятия оценивается в 6 млрд и 7 млрд руб. соответственно. После запуска объектов совокупно планируется создать 300 рабочих мест. Кроме того, продолжается реализация шестого этапа строительства свиноводческих комплексов в Воронежской области и второго — в Тульской.

Также по итогам 2024 года ГК увеличила фонд оплаты труда на 39%: с 5,1 млрд до 7,1 млрд руб. Это произошло за счет увеличения штата «Агроэко» на 22% (до 9 тыс. человек) и средней заработной платы на 19% (до 80,3 тыс. руб.).

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. По собственной оценке, является шестым в РФ производителем свинины и седьмым производителем комбикормов. Контролируется Владимиром Масловым. Мощности группы позволяют единовременно содержать 1,8 млн животных, а также производить 317 тыс. т свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК Агроэко», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура (ранее — Антон Косыгин и Владимир Маслов). 77% ООО подконтрольны лично господину Маслову, 23% принадлежат зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финпоказатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.

Алина Морозова