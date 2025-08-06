Главные новости за 6 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Псковский городской суд оставил под домашним арестом еще на два месяца, до 8 октября, заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Заседание о продлении меры пресечения прошло в городском суде в закрытом режиме.

Объявлены даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Дискуссии и сессии соберут участников с 3 по 6 июня. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что форум пройдет в следующем году в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики.

В среду, 6 августа, в период с 11:00 до 13:00 в Пулково зафиксировали технический сбой в управлении багажной системы, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта. В воздушной гавани предупредили, что некоторые пассажиры могут столкнуться с тем, что их вещи не долетели до пунктов назначения.

На продолжение строительства второй нитки главного канализационного коллектора (ГКК) из федерального бюджета Санкт-Петербургу будет выделено 11,9 млрд рублей. Об этом по итогам встречи с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил губернатор города Александр Беглов.

Экс-председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Валентин Меттус скончался на 83-м году жизни. Вся жизнь чиновника была связана со спортом. Он играл в волейбол за разные команды и за сборную Карелии. В 1990-2000-е годы господин Меттус работал в правительстве Петербурга. За этот период он был главой администрации Адмиралтейского района, вице-губернатором.

Самарские «Крылья Советов» арендовали у петербургского «Зенита» до конца сезона 2025/2026 полузащитника Ильзата Ахметова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 6 августа. Клуб с берегов Невы пожелал удачи 27-летнему футболисту, который за полтора года выступления за сине-бело-голубых принял участие в 21 матче.

На улицах Петербурга началось тестирование нового электробуса «Синара 6253», который вплоть до 31 октября будет курсировать по маршруту №19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до станции метро «Чернышевская». Новинка обладает запасом хода 240 км в городском режиме без подзарядки.

Жительница Петербурга из ревности попыталась сжечь свою соперницу заживо, потерпевшую успели спасти медики. Теперь в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), разбирается следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СКР по городу

Туристический налог за первые шесть месяцев 2025 года принес в бюджет Санкт-Петербурга 524,5 млн рублей, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. За второй квартал город получил 316,8 млн руб., что в 1,5 раза больше, чем за первый, — 207,7 млн руб. По прогнозам Смольного, за год турналог пополнит городской бюджет на 1,1 млрд руб.

До конца текущего года в Петербурге планируют проложить 7 км велодорожек. Об этом сообщил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев. Инфраструктура создается вблизи станций метро, культурных и социальных объектов.