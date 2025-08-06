Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Самарские «Крылья Советов» арендовали у петербургского «Зенита» до конца сезона 2025/2026 полузащитника Ильзата Ахметова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых 6 августа. Клуб с берегов Невы пожелал удачи 27-летнему футболисту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Ахметов является воспитанником казанского «Рубина». Он выступал за такие команды как ЦСКА и «Краснодар». Игроком петербургского клуба хавбек стал в январе 2024 года.

В составе «Зенита» за полтора года Ахметов сыграл 21 матч, выиграл чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России. В его активе также девять игр за сборную РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель правления петербуржцев Александр Медведев не исключил появления новичков в команде до 11 сентября, когда закроется трансферное окно.

Андрей Маркелов