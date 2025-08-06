Из-за сбоя в Пулково не загрузили багаж примерно на 20 рейсов

В среду, 6 августа, в период с 11:00 до 13:00 в Пулково зафиксировали технический сбой в управлении багажной системы, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

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В воздушной гавани предупредили, что некоторые пассажиры могут столкнуться с тем, что их вещи не долетели до пунктов назначения.

«Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа. Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки»,— говорится в сообщении.

Весь объем направят в аэропорты назначения ближайшими рейсами. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 3 августа атака беспилотников в Ленобласти задержала на вылет из Пулково 11 рейсов в Москву, Калиниград, Екатеринбург и Сочи.

Андрей Маркелов