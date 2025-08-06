Бывший глава комитета по физической культуре Петербурга Меттус ушел из жизни

Экс-председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Валентин Меттус скончался на 83-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Вся жизнь чиновника была связана со спортом. Он играл в волейбол за разные команды и за сборную Карелии. В 1990-2000-е годы господин Меттус работал в правительстве Петербурга. За этот период он был главой администрации Адмиралтейского района, вице-губернатором.

Кресло предстателя комитета по физической культуре и спорту Валентин Меттус занимал с 1998 по 2003 годы. В структуре городского правительства выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам бывшего чиновника.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончался глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев.

Татьяна Титаева