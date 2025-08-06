В Петербурге женщина из ревности пыталась сжечь соперницу заживо: дело расследует СК

Жительница Петербурга из ревности попыталась сжечь свою соперницу заживо, потерпевшую успели спасти медики. Теперь в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), разбирается следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СКР по городу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Петербургу Фото: ГСУ СКР по Петербургу

Как удалось выяснить правоохранителям, подозреваемая вечером 5 августа на парковке в Парголово подожгла машину, в которой находилась ее знакомая. Отмечается, что свой умысел фигурантка не довела до конца лишь благодаря оперативному вмешательству врачей. Поджигательница была задержана на основании статей 91-92 УПК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 5 августа в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что потерпевшая была доставлена в медучреждение с термическими ожогами 80% тела. Пациентку в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к месту пожара направлялись две машины МЧС и десять спасателей. Ликвидировать огонь удалось примерно через полчаса с момента поджога.

Дарья Астанина