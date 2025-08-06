До конца 2025 года в Петербурге планируют проложить 7 км велодорожек

До конца текущего года в Петербурге планируют проложить 7 км велодорожек. Об этом сообщил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев, пишет «Город+».

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Инфраструктура создается вблизи станций метро, культурных и социальных объектов. По словам господина Курдяева, власти планируют проложить новую велодорожку на Комендантском проспекте в Приморском районе, также работы ведутся на улицах Типанова, Салова и Бухарестской в Московском районе города.

«Заканчиваем Глухарскую улицу. Выделенных велодорожек становится все больше»,— отметил директор ГКУ.

На сегодняшний день жителям города доступны 48 велосипедных маршрутов. Протяженность полос составляет более 154 км.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что основные работы на транспортной развязке в Кудрово намерены завершить до конца года.

Дарья Астанина