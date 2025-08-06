Новый электробус «Синара 6253» начали тестировать в центре Петербурга

На улицах Петербурга началось тестирование нового электробуса «Синара 6253», который вплоть до 31 октября будет курсировать по маршруту №19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до станции метро «Чернышевская», сообщает пресс-служба Смольного.

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Соглашение об испытаниях новых машин город заключил в мае этого года на фестивале «Транспортфест». Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что продукция Челябинского завода электротранспорта уже известна жителям города. На маршрутах работают 20 троллейбусов «Синара», которые на 100% состоят из отечественных компонентов.

Электробус «Синары» обладает запасом хода 240 км в городском режиме без подзарядки. Как и любого современного транспорта, в модели «6253» есть низкие полы, USB-разъемы, информационные системы и климат-контроль. На текущий момент на Ржевке строят парк на 400 электробусов. По итогам тестирования на маршруте Смольный примет решение о дальнейших закупках.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что троллейбусы «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом пополнили автопарк Петербурга в начале 2025 года. Они способны проезжать более 30 км без подключения к контактной сети.

Андрей Маркелов