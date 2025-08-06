ПМЭФ-2026 проведут с 3 по 6 июня

Объявлены даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Дискуссии и сессии соберут участников с 3 по 6 июня, сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс.

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Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что форум пройдет в следующем году в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей.

«Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества»,— добавил господин Кобяков.

Страной-гостем в 2026 году будет Саудовская Аравия. На даты проведения ПМЭФ приходится 100-летие со дня установления дипломатических отношений с Россией, отметили организаторы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошедшем форуме подписали более 1 тыс. соглашений на 6,3 трлн рублей.

Татьяна Титаева