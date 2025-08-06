Петербург получил полмиллиарда рублей от туристического налога с начала года

Туристический налог за первые шесть месяцев 2025 года принес в бюджет Санкт-Петербурга 524,5 млн рублей, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. За второй квартал город получил 316,8 млн руб., что в 1,5 раза больше, чем за первый, — 207,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, как отметил господин Корабельников, сумма от турналога более чем в два раза превышает поступления от курортного сбора. За второй квартал прошлого года Петербург получил от курортного сбора 136 млн руб.

По прогнозам Смольного, за год турналог пополнит городской бюджет на 1,1 млрд руб.

Туристический налог, который стал заменой курортного сбора, взимают с отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, включенных в реестр классифицированных средств размещения, с 1 января 2025 года. Налоговая ставка на текущий год составляет 1%. В последующем она будет увеличиваться и в 2027-м достигнет 3%.

По словам Алексея Корабельников, все классифицированные средства размещения до 1 сентября 2025 года должны быть зарегистрированы в едином реестре. «Если средство размещения не пройдет регистрацию, то после указанной даты его деятельность должна быть приостановлена»,— добавил вице-губернатор.

Надежда Ярмула