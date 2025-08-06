«Точки роста» ОТЭКО: летние инвестиции в дошкольное и среднее образование Таманского полуострова

В дни летних каникул компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, содействует подготовке школ и детских садов Темрюкского района к новому учебному году.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

В шести школах Тамани, Волны, Веселовки, Таманского и Прогресса идёт капитальный ремонт классов и поставка методического оборудования для углублённого изучения естественнонаучных дисциплин. Обновлённые классы биологии, технологии, математики и химии откроются по проекту «ОТЭКО. Точка роста», цели которого созвучны одноименной программе национального проекта «Образование». Объем инвестиций составляет 19,4 млн руб. Вместе с этим, предприятие направило более 2,7 млн рублей на закупку оборудования для 6 детских садов, ещё 2 школ и детской школы искусств.

Проект «ОТЭКО. Точки роста» компания реализует второй год подряд в тесном сотрудничестве с управлением образования Темрюкского района. Модернизация учебных классов и закупка методических материалов идут в соответствии с выбором педагогов и преподавателей учреждений среднего и высшего образования для наилучшей подготовки старшеклассников Таманского полуострова к поступлению в технические вузы. С учётом результатов программы 2024 года к 1 сентября 2025 в шести школах района будет 11 модернизированных классов, к «фокусным» физике, химии, информатике и математике добавятся технология и биология, а общая сумма финансирования проекта составит 38,9 млн руб.

«Модернизация кабинета математики и физики позволила нам заинтересовать молодого профильного преподавателя и открыть инженерный класс с углубленным изучением предметов. Мы развиваемся вместе: ребятам стало гораздо интереснее овладевать естественными науками – ученики 3 класса постигают азы робототехники и участвуют в инженерном проекте «Город будущего», а 9-классники осознанно выбрали физику в качестве экзамена для перехода в 10 профильный класс. И успешно справились с испытанием. Также впервые на Всероссийской онлайн-олимпиаде по физике выступили ученики 7 и 8 классов нашей школы, а 10-классники представили свои проекты участникам выездного совещания руководителей органов управления образованием Краснодарского края и получили очень хорошие отзывы», – рассказала директор школы № 9 станицы Тамань Инга Фрайтах.

Капитальный ремонт также идёт в детской школе искусств Тамани – на замену системы отопления ОТЭКО выделила 600 тыс. руб. в рамках исполнения Шестистороннего договора портового предприятия и муниципальных администраций Темрюкского района о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии. Следуя данному соглашению, компания приобрела новую мебель и комплект противопожарного оборудования, обеспечила проверку систем вентиляции и установила кондиционеры в двух помещениях детского сада №31 пос. Таманский. Новые кондиционеры предприятие приобрело и для детского сада №35 в станице Тамань, здесь же у ребят появилось 47 видов новых игрушек – от «настолок» до подвижных. Играть и лепить из пластилина на свежем воздухе станет ещё интереснее малышам из посёлка Приморский – большие песочницы и столы с лавочками компания закупила для детского сада №41. А в помощь поварам таманского детского сада №33 приобрела современную электроплиту и электросковороду объемом 70 литров.

В ближайшие месяцы ОТЭКО планирует мероприятия по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры и помощи в реализации человеческого потенциала жителей Таманского полуострова.