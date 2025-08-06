Иордания обвинила Израиль в нападении на колонну с гумпомощью для Газы

Израильские поселенцы напали в среду на направлявшуюся в Газу колонну из 30 грузовиков с гуманитарной помощью, из-за чего гумпомощь не была доставлена вовремя. Об этом агентству Reuters сообщил представитель правительства Иордании Мохаммед аль-Момани. Он обвинил Израиль в неспособности принять решительные меры для предотвращения подобных нападений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Это требует серьезного вмешательства Израиля и никакой снисходительности к тем, кто чинит препятствия этим конвоям»,— сказал собеседник агентства.

Ранее власти палестинского анклава сообщили об инциденте с опрокинутым грузовиком, в результате которого не менее 20 человек погибли и десятки пострадали. Это произошло в ночь на среду. По данным властей, израильские военные намеренно направили грузовик к месту назначения по небезопасным и непригодным для движения дорогам, разрушенным при бомбардировках израильскими силами. В заявлении пресс-службы властей говорится, что основной причиной этой трагедии стало «фактическое отсутствие какого-либо управления процессом доставки и распределения гуманитарной помощи на территории сектора».

27 июля Израиль частично возобновил поставки гуманитарной помощи в Газу. С конца июля был возобновлен сброс гуманитарной помощи с воздуха. Израиль также пообещал открыть наземные коридоры для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.

С конца мая распределением помощи в секторе Газа занимается Фонд гуманитарной помощи Газе (Gaza Humanitarian Foundation), который находится под контролем США и Израиля. «Хамас» требует ликвидировать фонд, заявляя, что он политизирован. ООН отказалась сотрудничать с GHF.

Подробнее о гуманитарном кризисе в Газе — в материале «Ъ» «Америка присмотрелась к положению в Газе».

Анастасия Домбицкая