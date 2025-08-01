Америка присмотрелась к положению в Газе

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в рамках своего визита в Израиль посетил в пятницу, 1 августа, один из пунктов распределения помощи в секторе Газа. Это, как заявили в Белом доме, было необходимо для того, чтобы Вашингтон смог «утвердить итоговый план распределения продовольствия и помощи в регионе». Американский дипломат отправился в еврейское государство в тот момент, когда переговоры об освобождении израильских заложников, захваченных группировкой «Хамас» во время резни 7 октября 2023 года, зашли в тупик. Радикальное движение отказалось вести диалог до тех пор, пока в Газе не утихнет продовольственный кризис, а Израиль пригрозил интенсификацией боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы получают гуманитарную помощь в Бейт-Лахия на севере сектора Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы получают гуманитарную помощь в Бейт-Лахия на севере сектора Газа

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Стив Уиткофф отправился в сектор Газа 1 августа в сопровождении американского посла в Израиле Майка Хакаби. Американская делегация посетила пункт распределения помощи, который работает в Рафахе под эгидой Гуманитарного фонда Газы. Это американское объединение, которое координирует в анклаве разношерстные гуманитарные организации.

Как заявили в Белом доме, инспекция со стороны господина Уиткоффа была необходима, чтобы проинформировать президента США Дональда Трампа о текущих потребностях палестинцев и он смог «утвердить итоговый план распределения продовольствия и помощи». Его деталей Белый дом не представил, однако пояснил, что в Вашингтоне выступают за «доставку большего объема продовольствия» в сектор.

Днем ранее господина Уиткоффа принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В центре встречи предсказуемо оказались гуманитарная ситуация в секторе Газа и судьба продолжающейся израильской операции на территории прибрежного анклава.

Встреча между спецпосланником президента США и премьер-министром состоялась через несколько часов после того, как семьи израильских заложников, по-прежнему находящихся в руках «Хамаса», устроили очередную акцию протеста у офиса господина Нетаньяху и призвали к немедленному прекращению огня в Газе.

Переговорный процесс между еврейским государством и «Хамасом» де-факто остановлен.

В четверг, 31 июля, источники The Times of Israel из числа арабских дипломатов и других международных посредников сообщили, что «Хамас» заявил об отказе от переговоров до тех пор, пока в Газе не утихнет продовольственный кризис, который, с точки зрения группировки, происходит по вине Израиля.

Более того, как рассказали собеседники The Times of Israel, «Хамас» обострил отношения с ключевыми арабскими посредниками. В частности, с Египтом, который радикалы обвинили в причастности к гуманитарному кризису в Газе, и с Катаром, который возмутил палестинское движение тем, что на недавней конференции ООН по урегулированию палестинского вопроса в Нью-Йорке подписал декларацию, призывающую «Хамас» разоружиться и уйти.

Руководство Израиля между тем задумалось о необходимости разработки альтернативного плана в Газе, утверждают источники издания Ynet.

Возможные опции включают в себя усиленные военные действия и аннексию территорий прибрежного анклава. За последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла окончательно разгромить три бригады «Хамаса» на юге и севере Газы. Две оставшиеся бригады радикалов находятся в центральных районах сектора (в городе Газа и прилегающих к нему лагерях беженцев), где, по предположению израильских спецслужб, и содержатся заложники — как живые, так и мертвые. Представители правящей коалиции Израиля призывают ввести в эти районы части ЦАХАЛа, даже если это повредит безопасности узников, но именно так, по их мнению, можно наконец покончить с «Хамасом».

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир, в свою очередь, предложил вариант, который предполагает точечные удары по лидерам «Хамаса» и осаду некоторых населенных пунктов, чтобы оказать военное давление на группировку. Однако эта опция вряд ли сулит решительную военную победу.

Как пояснили в разговоре с “Ъ” израильские чиновники, говорившие на условиях анонимности, важный фактор живучести «Хамаса» — разветвленная тоннельная сеть, которую израильским войскам, несмотря на активные наступательные действия, так и не удалось полностью демонтировать почти за 21 месяц боевых действий. «Операция в Газе в этом плане даже сложнее, чем иранская кампания»,— отметил один из израильских собеседников “Ъ”.

После того как «Хамас» торпедировал переговорный процесс, Израиль и США убедились в необходимости всеобъемлющего плана действий вместо частичных соглашений о прекращении огня.

Об этом заявил на своем брифинге 31 июля неназванный высокопоставленный израильский чиновник, которого цитирует The Times of Israel.

«Больше не будет частичных сделок»,— пообещал он, заявив о необходимости «перейти от формата освобождения части заложников к формату освобождения всех заложников, разоружения "Хамаса" и демилитаризации сектора Газа». По его словам, при этом сейчас Израиль и США «будут работать над увеличением гуманитарной помощи».

Следующим пунктом назначения господина Уиткоффа после Израиля станет Москва, где ему предстоит обсудить другое урегулирование — уже в ситуации вокруг Украины.

Нил Кербелов