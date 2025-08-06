В Геленджике почти вдвое сократилось число уведомлений о строительстве ИЖС

Администрация Геленджика выдала в первой половине 2025 года 97 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным параметрам, что на 78 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили заместитель главы Геленджика Владимир Антипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За аналогичный период 2024 года власти курорта одобрили 175 подобных уведомлений.

Уведомления подтверждают соответствие планируемых объектов установленным параметрам и возможность их размещения на конкретных земельных участках. Документы касаются как нового строительства, так и реконструкции существующих частных домов и дачных построек.

В Анапе за первое полугодие 2025 года администрация Анапы направила 373 уведомления о соответствии планов строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным требованиям. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 605 таких уведомлений.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» водится уведомительный порядок начала и окончания строительства объекта ИЖС и садовых домов. Поправки призваны упорядочить частное домостроение, они устанавливают единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также к строительству жилых и садовых домов на садовых земельных участках.

Лия Пацан