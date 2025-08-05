Главные новости за 5 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Следователи допросили водителя туристического автобуса, который попал под поезд на железнодорожном переезде в Ленобласти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным телеканала «78», утром 5 августа водителя доставили в управление Следственного комитета на транспорте на Торжковской улице в Петербурге. В настоящий момент предполагаемый виновник ДТП помещен в изолятор.

Ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского лишился 5,6 млн рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники выдавали себя за представителей различных организаций, сообщил телеканал «78». В полицию с жалобой на обман накануне обратился 86-летний петербуржец. Он поделился, что во второй половине июля ему поступали звонки от неизвестных через мессенджер WhatsApp.

В июле продали 3 326 новых машин марки Solaris, что на 69% больше по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале. Это лучший результат продаж за один месяц для этого бренда. Всего с начала 2025 года в России продали 13806 автомобилей Solaris. По итогам с января по июль бренд занимает девятое место по объему продаж среди всех брендов легковых автомобилей в стране.

Петербургские метростроители наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий комплекс «Вера» диаметром 5,6 м, изготовленный «Обуховским заводом», сообщила пресс-служба Смольного. Работы ведутся на глубине более 60 метров в стартовой шахте на новом отрезке Красносельско-Калининской линии метро. «Метрострой Северной Столицы» заказал два новых тоннелепроходческих комплекса у «Обуховского завода» еще в 2023 году. Оба щита изготовили и отгрузили метростроителям в срок.

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал пятым кандидатом в губернаторы 47-го региона. Решение о регистрации господина Дрозденко, выдвинутого «Единой Россией», Леноблизбирком принял на заседании 5 августа. Председатель избирательной комиссии Михаил Лебединский сразу же вручил чиновнику удостоверение зарегистрированного кандидата. Выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября.

Комплекс женской исправительной тюрьмы на Арсенальной улице получил охранный статус. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 31 июля. В предмет охраны выявленного объекта культурного наследия входят административное здание, арестантский корпус с церковью Покрова Божией Матери (Кондратьевский проспект 2/4 лит. А,— Ъ), баня с прачечной и корпус одиночного заключения.

Бывшего начальника радиотехнической службы ВМФ России Олега Лопатиева приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ. Как следует из материалов дела, в период с 2022 по 2025 годы министерством обороны РФ с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» были заключены контракты на поставку техустройств на общую сумму более 400 млн руб. За указанный период, установил суд, фигурант получил от руководства компаний более 8 млн руб. взяток.

В петербургском метро усилили меры безопасности по провозу электронных устройств. В частности, на некоторых станциях при входе пассажиров теперь выборочно просят включать имеющиеся при них гаджеты. В городском комитете по транспорту пояснили, что сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен» действуют в рамках приказа Минтранса РФ.

Расследование уголовного дела в отношении совладельца петербургского ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. Каштело вменяют пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму), а также ч. 6 ст. 17 п. «д» ст. 102 УК РСФСР (пособничество в убийстве, совершенном общеопасным способом).

Зеленогорский районный суд приговорил обвиняемую в сбыте запрещенных веществ в значительном размере Елену Новикову к отбыванию наказания в течение 8,5 года в колонии общего режима. О приговоре, который вынесли петербурженке, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Суд признал ее виновной в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере). Елена Новикова сбыла знакомому наркотик массой 0,5 грамма, отправив в мессенджере фото и координаты «закладки», оставленной на территории Курортного района.

В высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в рамках квоты для участников спецоперации зачислили 2400 абитуриентов. Бюджетные места также получили 2100 победителей и призеров олимпиад, сообщили в пресс-службе Смольного. По специальной квоте в 2025 году в институты и университеты приняли на 1000 человек больше, чем в прошлом. В целом в рамках приемной кампании поступило свыше 30 тыс. заявлений, что в два раза превышает уровень 2024 года.