Метростроители Петербурга наполовину смонтировали новый проходческий щит «Вера»

Петербургские метростроители наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий комплекс «Вера» диаметром 5,6 м, изготовленный «Обуховским заводом», сообщает пресс-служба Смольного. Работы ведутся на глубине более 60 метров в стартовой шахте на новом отрезке Красносельско-Калининской линии метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Метрострой Северной Столицы» заказал два новых тоннелепроходческих комплекса у «Обуховского завода» еще в 2023 году. Оба щита изготовили и отгрузили метростроителям в срок. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, подобная техника является уникальной, ее не выпускали даже во времена СССР.

Запуск двух щитов очень важен для строительства «коричневой» ветки метро. Четыре механизированных комплекса отправят попарно навстречу друг другу. Это поможет ускорить прокладку тоннелей между станциями «Путиловская» и «Каретная». Первый участок Красносельско-Калининской линии планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до конца декабря 2025 года в город на Неве поставят 40 новых вагонов для «коричневой» ветки метро.

Андрей Маркелов