В петербургские вузы по квоте для участников СВО поступили 2400 человек

В высшие учебные заведения Санкт-Петербурга в рамках квоты для участников спецоперации зачислили 2400 абитуриентов. Бюджетные места также получили 2100 победителей и призеров олимпиад, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По специальной квоте в 2025 году в институты и университеты приняли на 1000 человек больше, чем в прошлом. В целом в рамках приемной кампании поступило свыше 30 тыс. заявлений, что в два раза превышает уровень 2024 года.

Больше остальных вузов студентов по квоте для участников СВО приняли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 46% петербургских школьников поступают в колледжи после 9-го класса.

Татьяна Титаева