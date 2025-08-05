Власти Петербурга прокомментировали усиленный досмотр на станциях метрополитена

В петербургском метро усилили меры безопасности по провозу электронных устройств. В частности, на некоторых станциях при входе пассажиров выборочно просят включать имеющиеся при них гаджеты. В городском комитете по транспорту пояснили, что сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен» действуют в рамках приказа Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Требование метрополитена по усилению мер безопасности в части касающейся провоза технических электронных устройств, работоспособность которых не может быть пассажиром подтверждена работникам досмотра при досмотровых мероприятиях, изложены в приказе Министерства транспорта № 34 от 04.02.2025 года и вступили в силу с 01.03.2025 г. Следует отметить, что данное требование включено нормативно правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств»,— говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Ъ-СПб».

В комтрансе заявили, что данный комплекс мер является «вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам» и «направлен исключительно на защиту наших пассажиров, и пресечение возможных негативных последствий».

При этом в комментарии отмечается, что у петербургского метрополитена нет возможности в ходе досмотровых процедур предоставлять проверяемым гражданам источники питания и розетки — в случае если электронные устройства невозможно включить из-за низкого уровня заряда. В комитете связали это с плотностью пассажиропотока, дефицитом площадей и технических условий. Поэтому тех, кто не может продемонстрировать включенный экран, в метро не пускают.

Планируется ли усиливать меры безопасности в наземном транспорте Петербурга, в комитете не уточнили.

О том, что у некоторых пассажиров начали проверять смартфоны при входе в метро, очевидцы сообщали еще накануне. Подобная мера действует в аэропорту Пулково и на петербургских вокзалах, однако в подземке до того пока не практиковалась.

Андрей Цедрик, Владимир Колодчук