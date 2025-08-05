Петербурженке дали 8,5 года заключения в колонии за сбыт наркотиков

Зеленогорский районный суд приговорил обвиняемую в сбыте запрещенных веществ в значительном размере Елену Новикову к отбыванию наказания в течение 8,5 года в колонии общего режима. О приговоре, который вынесли петербурженке, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере). Елена Новикова сбыла знакомому наркотик массой 0,5 грамма, отправив в мессенджере фото и координаты «закладки», оставленной на территории Курортного района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в квартире жителя Петербурга нашли больше 2 кг наркотиков, возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева