КГИОП выдал охранный статус комплексу женской исправительной тюрьмы на Арсенальной

Комплекс женской исправительной тюрьмы на Арсенальной улице получил охранный статус. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 31 июля.

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В предмет охраны выявленного объекта культурного наследия входят административное здание, арестантский корпус с церковью Покрова Божией Матери (Кондратьевский проспект 2/4 лит. А,— Ъ), баня с прачечной и корпус одиночного заключения.

Тюрьма была построена в 1885-1890 годах по проекту Антонио Томишко и Карла Маевского. Как и знаменитые «Кресты» тюрьма была оснащена современным оборудованиям. В каждой камере был унитаз и умывальник, продуманная система вентиляции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительный холдинг «КВС» и финансовый институт развития «ДОМ.РФ» подписали договор купли-продажи комплекса «Кресты» в Петербурге. По итогам аукциона объект продали за 1,135 млрд рублей.

Андрей Маркелов