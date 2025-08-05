Адвокат главы СУ СКР по Челябинской области обжаловал арест его счетов

Адвокат руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина подал апелляционную жалобу на решение Пластского городского суда об аресте счетов на 3,9 млрд руб. Информацию подтвердили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Алексей Колбасин является одним из ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб., причиненного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ПАО «Южуралзолото группа компаний» в Челябинской области в 2024 году, сообщал «Ъ». Ответчиками также выступают бывший президент ЮГК Константин Струков, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Суд выдал исполнительные листы на арест счетов на 3,9 млрд руб. всем ответчикам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве Алексея Колбасина экс-президенту ЮГК Константину Струкову. Проверкой занимаются подразделения центрального аппарата ведомства.

Виталина Ярховска