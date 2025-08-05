Бюджет России может недополучить 12 млрд руб. нефтегазовых доходов в августе

Бюджет России в августе может недополучить 12,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. Отклонение фактических доходов от ожидаемой суммы по итогам июля составило 5,9 млрд руб., следует из сообщения на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В июле бюджет России недополучил 25,8 млрд руб. нефтегазовых доходов. Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в июне снизились на 34% по отношению к июню прошлого года, до 495 млрд руб. Месячные сборы в июне опустись до минимального за последние два с половиной года значения. Прежний минимум фиксировался в январе 2023 года — 426 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы обновили минимум».