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Коммерсантъ FM
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Бюджет России может недополучить 12 млрд руб. нефтегазовых доходов в августе

Бюджет России в августе может недополучить 12,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. Отклонение фактических доходов от ожидаемой суммы по итогам июля составило 5,9 млрд руб., следует из сообщения на сайте министерства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В июле бюджет России недополучил 25,8 млрд руб. нефтегазовых доходов. Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в июне снизились на 34% по отношению к июню прошлого года, до 495 млрд руб. Месячные сборы в июне опустись до минимального за последние два с половиной года значения. Прежний минимум фиксировался в январе 2023 года — 426 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы обновили минимум».

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