Бюджет России может недополучить 12 млрд руб. нефтегазовых доходов в августе
Бюджет России в августе может недополучить 12,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин. Отклонение фактических доходов от ожидаемой суммы по итогам июля составило 5,9 млрд руб., следует из сообщения на сайте министерства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В июле бюджет России недополучил 25,8 млрд руб. нефтегазовых доходов. Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в июне снизились на 34% по отношению к июню прошлого года, до 495 млрд руб. Месячные сборы в июне опустись до минимального за последние два с половиной года значения. Прежний минимум фиксировался в январе 2023 года — 426 млрд руб.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы обновили минимум».