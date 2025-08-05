В Кремле назвали приговор Гуцул политическим решением Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение молдавского суда в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. По его словам, Москва считает вердикт «образцом политически мотивированного решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Это образец попыток оказания неприкрытого давления на политических оппонентов», — заявил господин Песков.

Он подчеркнул, что оппозицию в Молдавии «всячески зажимают», и избиратели не могут голосовать за тех политиков, кого они поддерживают. «Нормы демократии всячески попираются в этой стране», — добавил он.

Районный суд Кишинева приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».