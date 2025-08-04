Трамп пригрозил Индии существенным повышением пошлин из-за закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он существенно повысит тарифы для Индии из-за закупок российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и затем продает большую часть приобретенной нефти на открытом рынке с большой прибылью,— написал Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social. Им все равно, сколько людей на Украине погибает от российской военной машины».

«Из-за этого я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США»,— написал американский лидер.

Агентство Reuters сообщило 4 августа со ссылкой на собственные источники, что крупнейшая индийская государственная нефтегазовая компания — Indian Oil Corp (IOC) — приобрела 7 млн баррелей нефти в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Эксперты агентства отмечают, что такая крупная спотовая покупка сырья в Северной Америке и на Ближнем Востоке случилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы третьи страны перестали покупать российскую нефть, пригрозив нарушителям стопроцентными вторичными пошлинами. По словам источников агентства, закупки в США, Канаде и Абу-Даби были сделаны, чтобы частично заменить российскую нефть.

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать российскую нефть, отвечая на вопрос о торговых переговорах Вашингтона и Нью-Дели. До этого он заявил, что введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины с 1 августа. Среди причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей.

О закупках российской нефти Индией — в материале «Ъ» «Давление накачивается нефтью».

Анастасия Домбицкая