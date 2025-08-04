Reuters: Индия начала закупать нефть в США

Крупнейшая индийская государственная нефтегазовая компания — Indian Oil Corp (IOC) — приобрела 7 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Об этом 4 августа, со ссылкой на собственные источники, сообщает агентство Reuters.

Больше всего IOC закупила нефти в США — 4,6 млн баррелей нефти марки WTI Midland, в Канаде было приобретено 500 тыс. баррелей нефти марки WCS, 2 млн баррелей марки Das было закуплено в Абу-Даби. Цену контрактов Reuters не удалось выяснить.

Эксперты агентства отмечают, что такая крупная спотовая покупка сырья в Северной Америке и на Ближнем Востоке случилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы третьи страны перестали покупать российскую нефть, пригрозив нарушителям стопроцентными вторичными пошлинами. По словам источников агентства, закупки в США, Канаде и Абу-Даби были сделаны, чтобы частично заменить российскую нефть.

Тем не менее крупные частные индийские компании, такие как Nayara Energy и Reliance Industries, продолжают покупать российскую нефть и в минувшие выходные получили, как сообщает Bloomberg, миллионы баррелей нефти.

Виктор Буй