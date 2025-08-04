Нетаньяху готов рискнуть жизнью заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил силой освободить заложников, похищенных во время резни 7 октября 2023 года. Это следует из его заявления, сделанного вечером 3 августа после появления в сети новых пропагандистских видеороликов «Хамаса» и «Исламского джихада», демонстрирующих изможденных узников группировок. Как следует из комментариев израильских чиновников, теперь еврейское государство будет добиваться «решительной военной победы» в Газе. Войска будут наносить удары по боевикам в тех районах сектора, где до сих пор Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовала чрезвычайно осторожно, чтобы не поставить под угрозу жизнь заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Биньямин Нетаньяху заявил, что потрясен видеороликами с израильскими заложниками, которые на минувшей неделе обнародовали «Хамас» и «Исламский джихад». «Мы видим, как они (пленники.— “Ъ”) изнурены и сломлены там, в подземельях, а рядом с ними — террористы "Хамаса", сытые… окруженные изобилием. Они морят наших заложников голодом так же, как нацисты морили голодом евреев»,— сказал глава правительства.

По словам господина Нетаньяху, боевикам не нужна сделка о прекращении огня — они хотят сломить Израиль путем психологического давления.

«Но нас не сломить,— пообещал Нетаньяху.— Наоборот, я исполнен еще большей решимости вернуть наших сыновей домой, уничтожить "Хамас" и гарантировать, что сектор Газа больше никогда не будет угрозой».

На одной из записей запечатлен исхудавший 24-летний Эвьятар Давид, который был захвачен во время «черной субботы» 7 октября 2023 года. На видео показано, как он роет себе могилу в одном из тоннелей «Хамаса». Героем другого пропагандистского ролика стал 21-летний Ром Браславский, которого боевики сняли лежащим на полу и корчащимся от боли. «У меня больше нет ни еды, ни воды,— говорит Ром на камеру.— Я не могу спать, я не могу жить, вы (правительство Израиля.— “Ъ”) должны прекратить то, что вы здесь делаете».

«Исламский джихад», который выпустил шестиминутный ролик с Ромом Браславским, заявил, что судьба заложника сейчас неизвестна, потому что группировка потеряла связь с теми, кто его удерживает, из-за активных боевых действий.

Попытка «Хамаса» и «Исламского джихада» оказать психологическое воздействие на израильтян при помощи видеороликов убедила Нетаньяху в необходимости «освобождения заложников путем решительной военной победы в сочетании с доставкой гуманитарной помощи за пределы зоны боевых действий», подчеркнул высокопоставленный израильский источник, которого цитирует Ynet. Он не уточнил, как именно будет реализован этот план, но добавил, что Израиль ведет постоянные переговоры с США и два союзника сходятся во мнении: «Хамас» не заинтересован в реальном соглашении о прекращении огня.

Как пояснили неназванные представители израильского министерства обороны, которых цитирует Ynet, в ближайшее время части ЦАХАЛа могут быть введены в те районы Газы, где раньше они действовали с предельной осторожностью из-за предположений, что именно там могут находиться заложники, чьи жизни могут оказаться под угрозой из-за рейдов.

Группировка «Хамас» неоднократно угрожала убить похищенных, если израильские военнослужащие приблизятся к месту их заточения.

«Все оперативные действия в секторе Газа координируются с подразделением разведки, которое собирает данные по заложникам,— заявила “Ъ” пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова.— Решения о том, где и как действовать, основываются в том числе и на информации о возможном месте нахождения наших заложников».

Форум семей заложников, объединивший вокруг себя родственников людей, захваченных боевиками в «черную субботу» назвал инициативу с интенсификацией боевых действий в Газе «грандиозной аферой». «Разговоры об освобождении заложников после решительной победы, которые звучат снова и снова,— это обман,— говорится в заявлении организации.— Уже 22 месяца общественность питает иллюзию, что военное давление и интенсивные боевые действия позволят их вернуть». «Мы видели леденящие душу кадры заложников в туннелях: они не переживут еще долгие дни ужаса»,— подчеркивается в заявлении.

Бывшие представители израильского силового аппарата, среди которых отставные руководители «Моссада» и Службы общей безопасности («Шабак»), выступили 3 августа с письмом к президенту США Дональду Трампу. Они призвали президента США убедить Биньямина Нетаньяху в необходимости прекратить огонь в Газе. Авторы послания убеждены, что Израиль уже достиг как минимум двух военных целей операции — ликвидировал боевой потенциал «Хамаса» и уничтожил его систему административного управления. «Третье, и самое важное, может быть достигнуто только путем соглашения: это возвращение всех заложников домой»,— говорится в письме.

Нил Кербелов