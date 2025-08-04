Италия оштрафовала Shein за гринвошинг

Итальянское управление по контролю за рыночной конкуренцией (AGCM) оштрафовало китайского ритейлера недорогой одежды Shein на €1 млн. По мнению регулятора, компания прибегала к гринвошингу, то есть выступала с ничем не подкрепленными утверждениями об экологичности своей продукции.

AGCM пришло к выводу, что Shein вводит потребителей в заблуждение расплывчатыми и общими заявлениями у себя на сайте об осознанном потреблении и экологической устойчивости — в частности, о том, что продаваемая им одежда изготовлена из экологичных материалов и может быть легко переработана для повторного использования. Регулятор начал расследование против ритейлера в сентябре 2024-го.

Shein специализируется на категории ultra fast fashion — дешевой, быстро производимой одежды, не рассчитанной на долгое использование. Компанию неоднократно критиковали за то, что она провоцирует чрезмерное потребление и покупку одежды на один раз, тем самым вредя окружающей среде. Решение итальянского регулятора — уже второй штраф такого рода в отношении Shein в Европе. В июле французский регулятор оштрафовал компанию за гринвошинг на €40 млн.

Яна Рождественская