Китайский интернет-магазин Shein оштрафовали во Франции на €40 млн

3 июля французское антимонопольное управление наложило на популярный китайский интернет-магазин Shein штраф в размере €40 млн за «недобросовестное ведение бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Регулятор заявил, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно акций на товары и давала неполную информацию о влиянии своих операций на окружающую среду. Сама Shein считает штраф необоснованным. По словам компании, еще в марте прошлого года власти заявили о своих претензиях, после чего магазин принял меры и устранил нарушения.

Это уже не первый скандал с Shein во Франции. Около двух лет назад петиция, призывавшая прекратить деятельность компании в стране, собрала более 100 тыс. подписей. Претензии французов заключались в том, что интернет-магазин «чрезмерно эксплуатирует своих сотрудников, продает некачественные товары и наносит вред окружающей среде».

Франция также проводит политику сдерживания в отношении магазинов «быстрой моды», к которым относятся популярные Temu и Shein. В сенате страны был одобрен законопроект, обязывающий такие компании оплачивать нанесенный природе вред. К 2030 году штрафы могут возрасти до €10 за один товар, хотя финальная методология оценки ущерба еще не определена.

Татьяна Герасимова