В РЖД ввели дополнительные выходные из-за снижения грузоперевозок

Сотрудники центрального аппарата и управления дорог РЖД смогут брать два выходных дня в месяц за свой счет. По данным источника РБК, эта мера поможет избежать сокращения сотрудников из-за снижения грузоперевозок.

Источник отмечает, что мера касается только работников центральных структур компании. Дополнительные выходные не вводят для рабочих производственных профессий в РЖД. По словам другого источника, в последнее время компания часто сталкивается с «существенным непредъявлением грузов, что влияет на <...> показатели».

1 августа в компании сообщили, что за первое полугодие 2025 года РЖД перевезли 554,5 млн тонн грузов — на 7,6% меньше, чем годом ранее. В конце июля РЖД отчиталась по РСБУ о чистой прибыли 2,7 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Это на 22,6 раз меньше, чем прошлогодний показатель в 61,8 млрд руб.