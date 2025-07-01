Погрузка на сети РЖД за первое полугодие снизилась почти на 8%

За первое полугодие 2025 года РЖД перевезли 554,5 млн тонн грузов — на 7,6% меньше, чем годом ранее, сообщается в Telegram-канале компании. В июне снижение составило 9,2%.

На фоне благоприятной конъюнктуры вырос экспорт удобрений (+27,9%), общий рост по категории — +4,8% к 1 полугодию 2024. Восточное направление прибавило 2,6%, в том числе по углю (+2,3%), железной руде (+14,3%) и удобрениям (+75,3%).

На внутреннем рынке сократилась погрузка стройгрузов (-19,7%), черных металлов (-25,8%) и металлолома (-31,8%). Перевозки нефтепродуктов снизились на -5% из-за ремонтов на ряде НПЗ. Экспорт зерна упал на 57,1%, каменного угля — на 2,5%. Значительные потери связаны с отказами от ранее согласованных заявок.