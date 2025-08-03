Река в Туапсинском районе вышла из берегов из-за ливней

МЧС России сообщает о подъеме уровня воды в реке Дефань на территории Туапсинского района Краснодарского края. По данным ведомства, сигнал о подтоплении поступил 3 августа в 09:20 после выпадения обильных осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Затоплены придомовые территории в трех населенных пунктах — селе Молдавановка, поселке Новомихайловский и селе Дефановка. Точное количество пострадавших участков уточняется. Ведется оповещение населения.

На 1 415-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошел сход грязекаменной массы, перекрывший движение по двум полосам. Проезд в обоих направлениях временно закрыт.

К ликвидации последствий стихии привлечены 57 человек и 15 единиц техники.

Согласно прогнозу, в регионе сохраняется высокая вероятность дальнейшего ухудшения погодных условий — ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и возможный град, что может спровоцировать дальнейшее повышение уровня рек до опасных отметок.

МЧС рекомендует жителям при необходимости обращаться по телефонам экстренных служб — 01, 101 или 112. Ситуация находится на контроле регионального главка.

Вячеслав Рыжков