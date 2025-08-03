В Туапсинском районе смерч вышел на берег

Стихия, обрушившаяся на Краснодарский край, нанесла серьезный ущерб ряду населенных пунктов Туапсинского района. В поселке Агой на побережье Черного моря был зафиксирован смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. Ураганный ветер поднял из воды катамаран и выбросил его на берег. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Непогода затронула и другие населенные пункты. В селе Лермонтово, где проливные дожди вызвали резкий подъем уровня воды в горных реках, сошли сели, смывшие мост. В результате паводка затоплены придомовые территории в селах Молдавановка, Дефановка и поселке Новомихайловский — уровень реки Дефань достиг критических отметок.

Сход грязекаменных масс также произошел на платном участке трассы М-4 «Дон» в направлении Джубги. Движение перекрыто, транспорт перенаправляется через Новороссийск. На месте работают экстренные службы.

По данным МЧС, в регионе сохраняется высокая вероятность новых выпадений осадков, в том числе в виде ливней и града, а также шквалистого ветра. Обстановка находится под контролем оперативных ведомств.

Вячеслав Рыжков