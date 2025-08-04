«На карту поставлено нечто большее, чем отношения Трампа и Моди»

Заметное похолодание в отношениях Индии и США широко освещается в мире. В Дели говорят о стойкости правительства перед угрозами Трампа, в Вашингтоне напоминают о важности добрых отношений с Индией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции в Белом доме (февраль 2025 года)

Фото: Alex Brandon / AP Президент Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции в Белом доме (февраль 2025 года)

Фото: Alex Brandon / AP

Отношение Трампа к Индии становится холоднее

Всего за несколько месяцев президент Трамп перешел от восхваления Индии как ключевого стратегического партнера до слов, что ему будет наплевать, если ее экономика рухнет. По словам официальных лиц, администрация Трампа все еще ценит американо-индийское сотрудничество. Но отношения между Вашингтоном и Нью-Дели неуклонно ухудшаются… Комментарии Трампа представляют собой разительный сдвиг по сравнению с первыми днями работы администрации, когда официальные лица как в Вашингтоне, так и в Нью-Дели надеялись развить отношения Трампа и Моди, сложившиеся во время первого президентского срока. А Майк Уолц называл связи между двумя странами «самыми важными отношениями XXI века».

Премьер-министр Моди отвечает на угрозы Трампа ввести пошлины и штрафные санкции с помощью программы «Сделано в Индии»

Столкнувшись с 25-процентными пошлинами от президента США Дональда Трампа и предупреждениями о дополнительных штрафных санкциях за торговлю с Россией, Индия тоже ужесточает свою позицию. Премьер-министр Нарендра Моди решительно выступил против тарифных предупреждений Трампа, одновременно поощряя людей покупать товары местного производства. А правительство Моди отказалось прекращать закупку российской нефти… Новая дипломатическая позиция Америки существенно отличается от прежней политики, которая традиционно допускала длительные отношения Индии с Россией, но при этом рассматривала Индию как стратегического партнера, способного уравновесить влияние Китая в Азии.

Премьер Моди непоколебим перед лицом усиления давления на Индию из-за закупок российской нефти

Индия стала одной из главных мишеней для Дональда Трампа в его стремлении оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну на Украине... В выходные премьер-министр Моди подчеркнул важность защиты экономических интересов Индии в условиях неопределенности в мировой обстановке.

Отношения США и Индии обострились из-за тарифных угроз Дональда Трампа и российской нефти

Обвинения президента США поразили индийских чиновников, заставив аналитиков ломать голову над тем, как отношения между лидерами, которые до недавнего времени испытывали сильную личную симпатию, так быстро ухудшились. По мнению аналитиков, на карту поставлено нечто большее, чем отношения Трампа и Моди, и даже больше, чем экономические связи Индии с ее крупнейшим торговым партнером. Они отмечают, что Трамп, похоже, сблизился с главным соперником Индии Пакистаном всего через несколько недель после того, как между двумя странами произошел непродолжительный конфликт.

«Индия, которая все отчетливее ощущает свою растущую роль в мире, все меньше нуждается в поисках компромиссов с США по ключевым политическим вопросам и все хуже уживается с воротилой в Белом доме»,— говорит Кристофер Клэри, внештатный научный сотрудник программы Стимсоновского центра по Южной Азии.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц