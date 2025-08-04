Ремонт Невского проспекта: начинаются дорожные работы на Дворцовом проезде

В преддверии капитального ремонта Невского проспекта в Петербурге дорожники начинают обновление покрытия на Дворцовом проезде. Работы стартовали в понедельник, 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на участке от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта планируется уложить свыше 12 тыс. кв. м нового асфальта. В рамках работ будет произведен ремонт люков колодцев и нанесена новая дорожная разметка.

В связи с ремонтными работами с 4 по 8 августа ограничивается движение транспорта по Дворцовому проезду — на участке от Адмиралтейской набережной до Адмиралтейского проспекта.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге продлятся с 13 по 27 августа. Будет применен график, предусматривающий разбивку всего процесса на этапы с последовательным прекращением движения по магистрали. Параллельно с ремонтом дорожного полотна на Невском проспекте будет идти обновление инженерных коммуникаций.

Андрей Цедрик