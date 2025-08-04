Коренная однородность

Крупный производитель продуктов питания ГК «Эфко» вложит 2,6 млрд руб. в производство эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов в Воронежской области. Добавки используются в пищевой промышленности и до сих пор не выпускались в России. К 2029 году компания рассчитывает занять на их рынке до 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК «Эфко» запустит в Воронежской области производство нескольких разновидностей эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов (МСТ, вид диетического жира, часто из кокосового или пальмового масла), рассказали “Ъ” в самой компании. Новые линии заработают на базе производственного комплекса «Евдаково» в поселке Каменка. Первая очередь проекта будет запущена в этом году, в дальнейшем мощность составит 8 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект оценивают в 2,6 млрд руб. Производство эмульгаторов считается технически сложным: в России пока нет подобного опыта. Запуск мощностей предполагает в том числе освоение молекулярной дистилляции.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно рейтингу Infoline Food & Drink, в 2024 году выручка «Эфко» составила 344 млрд руб., прибавив 23% год к году. Уступала по этому показателю группа только российскому подразделению PepsiCo. Помимо пищевых ингредиентов, «Эфко» выпускает соусы и растительные масла, в том числе под брендами «Слобода», Altero, растительные аналоги мясных и молочных продуктов под маркой Hi!.

Эмульгаторы — поверхностно-активные вещества, молекулы которых содержат гидрофильные и гидрофобные функциональные группы, говорится в обзоре ГК «СоюзСнаб». Первые взаимодействуют с водной фракцией, а вторые — с масляной. Это позволяет смешивать ингредиенты. Используются при производстве кондитерских изделий, майонеза, маргарина, спреда, косметики, кормов для животных и проч. Среди глобальных производителей — Cargill, Kerry Group, ADM.

По оценкам аналитиков Technavio, которые приводятся на Yahoo Finance, мировой рынок эмульгаторов для пищевой промышленности до 2028 года будет расти в среднем на 5,2% в год в первую очередь за счет спроса со стороны хлебопекарной и кондитерской промышленности. Урбанизация и отказ потребителей от продуктов животного происхождения также влияют на рынок, приводя к увеличению инвестиций в их альтернативы, для которых также нужны эмульгаторы.

В ГК «Эфко» уточняют, что сейчас эмульгаторы и среднецепочечные триглицериды в Россию лишь импортируются. 39% поставок обеспечивает Китай, 23% — Индия, 13% — Дания. Объем рынка в натуральном выражении в компании ранее оценивали в 34 тыс. тонн в год. Запуск мощностей позволит к 2029 году занять на нем 70%. Ингредиенты будут востребованы для детского и спортивного питания, косметики, фармацевтических средств и проч. Ассортимент планируется расширять, предоставив решения, в том числе для производителей мороженого.

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Развивать производство эмульгаторов в России также планирует «Ласенор Юг» — структура испанской Lasenor, перерабатывающая подсолнечник в Азове. В ходе ПМЭФ-2024 компания анонсировала, что вложит в расширение производства 300 млн руб., что позволит выпускать в год не менее 3 тыс. тонн синтезированных эмульгаторов в дополнение к 5 тыс. тонн натуральных.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев