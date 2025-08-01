Главные новости за 1 августа. Тамбов, Воронеж, Белгород, Липецк
В Тамбове местный застройщик собирается возвести три дома за почти 2 млрд.
Владелец воронежского «Борхиммаша» обжаловал введение наблюдения на заводе.
Сменился владелец белгородского машиностроительного завода «Мираторга».
В Белгородской области протестируют новую систему оповещения об атаках БПЛА.
В Воронежской области зарплаты выросли на 20% за год.
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ГК «Липецкпрофиль» с оборотом 1,7 млрд.
Экс-депутата воронежской облдумы Сергея Почивалолова не выпустили из колонии.
В Тамбовской области выделяют 800 млн рублей на аренду дорожных камер.
Отец белгородского депутата построит дом за 576 млн в Старом Осколе.
В Воронежской области назначено два новых прокурора.