Главные новости за 1 августа. Тамбов, Воронеж, Белгород, Липецк

В Тамбове местный застройщик собирается возвести три дома за почти 2 млрд.

Владелец воронежского «Борхиммаша» обжаловал введение наблюдения на заводе.

Сменился владелец белгородского машиностроительного завода «Мираторга».

В Белгородской области протестируют новую систему оповещения об атаках БПЛА.

В Воронежской области зарплаты выросли на 20% за год.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ГК «Липецкпрофиль» с оборотом 1,7 млрд.

Экс-депутата воронежской облдумы Сергея Почивалолова не выпустили из колонии.

В Тамбовской области выделяют 800 млн рублей на аренду дорожных камер.

Отец белгородского депутата построит дом за 576 млн в Старом Осколе.

В Воронежской области назначено два новых прокурора.