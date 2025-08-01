В Воронежской области назначено два новых прокурора

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 1 августа было назначено два прокурора в Воронежской области. Это следует из сообщения пресс-службы регионального ведомства. На должность прокурора Железнодорожного района города Воронежа назначен советник юстиции Юрий Болдырев, которого освободили от должности заместителя прокурора города Воронежа. Прокурором Репьевского района стал старший советник юстиции Андрей Руденко, его освободили от должности заместителя прокурора Ленинского района города Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Юрий Болдырев сменил на должности Маргариту Рукасову, которая в ноябре 2024 года перешла на должность прокурора Левобережного района Воронежа. Должность прокурора Репьевского района ранее занимал Александр Антипов, который возглавил Борисоглебскую межрайонную прокуратуру.

Юрий Болдырев родился в 1987 году, имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет (ВГУ). На службу в органы прокуратуры принят в феврале 2009 года. В разные годы работал помощником, старшим помощником, а также заместителем прокурора Советского района города Воронежа, с июля 2018 года – заместителем прокурора города Воронежа. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

Андрей Руденко родился в 1980 году, получил высшее юридическое образование в ВГУ. В органах прокуратуры служит с июля 2002 года. Занимал должности помощника, заместителя прокурора Таловского района, заместителя прокурора Панинского района, заместителя Воронежского межрайонного природоохранного прокурора, помощника прокурора Воронежской области по особым поручениям, старшего помощника прокурора Воронежской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. С февраля 2020 был заместителем прокурора Ленинского района города Воронежа. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

В конце июля советник юстиции Иван Дмитриев был назначен на должность прокурора Богучарского района Воронежской области.

Ульяна Ларионова