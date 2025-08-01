В Тамбовской области выделяют 800 млн рублей на аренду дорожных камер

АО «Тамбовская сетевая компания» опубликовала конкурс в электронной форме для аренды техсредств автоматической фиксации (ТСАФ) нарушений правил дорожного движения (ПДД), имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи движения в регионе. Начальная стоимость подряда составляет 799,9 млн руб., следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). По условиям договора будет арендовано 200 ТСАФ в Тамбовской области с момента заключения договора по 31 августа 2027 года. Оплата оказанных услуг будет производиться ежемесячно.

Стационарные камеры должны будут фиксировать превышение установленной скорости движения, водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, а также поворот налево или разворот в нарушение правил.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) было учреждено в Тамбове в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. До июля 2021 года принадлежала региональному министерству имущественных отношений и госзаказа. Актуальные владельцы не раскрываются. Управляющая организация — московское ООО «УК ТЭК» Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года до октября 2021 года была гендиректором ТСК. 2024 год «Тамбовская сетевая компания» закончила с выручкой в 5 млрд руб. и чистым убытком в 487 млн руб.

В апреле с «Тамбовской сетевой компанией» был заключен контракт на передачу информации со средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Тамбовской области. В рамках него ТСК должна была в два этапа закупить 138 стационарных, 40 передвижных и 22 мобильных ТСАФ.

В начале недели стало известно, что ТСК ищет подрядчика для размещения дорожных камер в области и контроля за их работой за 250 млн руб.

Ульяна Ларионова