Сменился владелец белгородского машиностроительного завода «Мираторга»

Единственным владельцем юрлица белгородского машиностроительного завода агрохолдинга (АПХ) «Мираторг» братьев Линников — ООО «Плотавское» — стала головная компания АПХ — ООО «Агропромышленный холдинг "Мираторг"». Это следует из базы данных Rusprofile.

До 30 июля собственником являлся Владимир Прохоров. Он владел ООО «Плотавское» с 6 августа 2014 года. По информации сервиса Rusprofile, сейчас господин Прохоров находится на должности руководителя ООО «Мираторг-Менеджмент», созданного в мае прошлого года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По данным Rusprofile, ООО «Плотавское» было зарегистрировано в Белгороде в июне 2000 года для механической обработки металлических изделий. Уставный капитал — 26,25 тыс. По итогам 2024 года выручка составила 867 млн руб., чистый убыток — 81 млн руб. Машиностроительный завод ООО «Плотавское» образован на базе бывшего белгородского завода технологического оборудования ООО «Луч» и входит в ГК «Мираторг-Белгород».

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года «Мираторг» подписал соглашение с курскими властями о вложении до 4 млрд руб. в модернизацию производства кормов для домашних животных.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье»

Кабира Гасанова