В Белгородской области протестируют новую систему оповещения об атаках БПЛА

В Белгородской области в тестовом режиме запустят новый механизм предупреждения жителей региона об атаках беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При появлении угрозы в качестве оповещения сначала будет включено голосовое сообщение, после чего в течение минуты будет звучать сирена. В многоквартирных домах автоматически откроются двери с системами экстренного размыкания, а движение общественного транспорта остановится. Господин Гладков отметил, что решение о внедрении нового механизма будет принято на заседании оперштаба.

Накануне стало известно об установке в Воронежской области дополнительных звуковых систем для улучшения слышимости сирен. Они включаются во время объявления режима непосредственной угрозы удара беспилотников в конкретном муниципалитете.

Кабира Гасанова