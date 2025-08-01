Отец белгородского депутата построит дом за 576 млн в Старом Осколе

Местное ООО «Специализированный застройщик "Бошестройинвест"» («СЗ Бси»), принадлежащее отцу белгородского депутата Василию Барщуку, планирует построить в микрорайоне Юбилейный, в Старом Осколе дом комфорт-класса. Объем вложений оценивается в 576,2 млн руб., следует из проектной декларации.

Строительство планируется вести на арендованном участке площадью 0,3 га. 10-этажное строение будет включать 104 одно- двух- и трехкомнатных квартир площадью от 39,36 кв. м до 82,6 кв. м. Общая жилая площадь составит 5,2 тыс. кв. м. На первом этаже планируется возвести пять нежилых помещений для коммерческого использования. В здании будет два грузовых лифта. На территории будет построена детская и спортивная площадки. Срок сдачи в эксплуатацию — 3 сентября 2026 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Специализированный застройщик "Бошестройинвест"» было зарегистрировано в Старом Осколе в 2020 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Игорь Терещенко. 75% компании принадлежит Василию Барщуку, 25% — Сергею Воронкову. Василий Барщук предположительно является отцом депутата Белгородской областной думы Игоря (Васильевича) Барщука, который известен в регионе как бывший владелец птицеводческого холдинга «Белая птица», а в Старом Осколе — как бенефициар компании «Боше», управляющей одноименным крупным торговым центром. Выручка «Бси» по итогам 2024 года составила 344,1 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

В феврале 2024 года «СЗ Бси» стал победителем аукциона на проектирование и строительство крытого катка в Старом Осколе.

Ульяна Ларионова