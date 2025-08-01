Экс-депутата воронежской облдумы не выпустили из колонии

Советский райсуд Воронежа отказал бывшему депутату областной думы Сергею Почивалову в замене неотбытого наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Почивалов

Фото: Олег Харсеев Сергей Почивалов

Фото: Олег Харсеев

Ходатайство Почивалова поступило в суд в конце июня. Сейчас экс-депутат отбывает наказание за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Ленинский райсуд Воронежа в середине 2024 года назначил ему пять лет колонии. В апелляции срок был сокращен до трех лет.

Как установлено в суде, в 2019 году Почивалов совместно с предпринимателем Александром Чубом через подконтрольную фирму поставил по муниципальному контракту с мэрией Воронежа более дешевый песок, предназначенный для комбинатов благоустройства. Ущерб был оценен на сумму в 11 млн руб. Кроме того, экс-депутат предоставил в департамент аграрной политики региона (ныне — министерство) подложные документы, по которым получил субсидию в размере 441 тыс. руб.

Сергея Почивалова задержали в феврале 2021 года, когда он уже не был депутатом облдумы, но все еще являлся членом «Единой России». После этого его исключили из партии. В середине 2022-го Ленинский райсуд в первый раз рассмотрел его уголовное дело, назначив штраф в 750 тыс. руб. Этот приговор был отменен, после чего началось новое рассмотрение.

Сергей Толмачев